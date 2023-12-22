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«Не хулиганил». Специалисты рассказали, почему хищник ходил рядом с жилыми домами в Приморье

«Не хулиганил». Специалисты рассказали, почему хищник ходил рядом с жилыми домами в Приморье

В центре "Амурский тигр" рассказали о тигре в Раздольном, сообщает PRIMPRESS. Накануне, 21 декабря, в соцсетях появилось видео, на котором местные жители сообщили о том, что тигр прошелся в селе Раздольное недалеко от многоквартирных жилых домов.

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