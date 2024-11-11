Последние новости СВО: В Британии оценили бронекулак вторжения ВСУ. "Каратели" в украинском тылу объявили охоту на офицеров ТЦК и СБУ

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Некоторые ситуации в зоне СВО разворачиваются не самым ожидаемым образом. Динамика продвижения на большинстве участков фронта остаётся положительной – в минувшие сутки стало известно об освобождении одного из самых стратегически важных населённых пунктов на Курщине.

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