Последние новости СВО: В Британии оценили бронекулак вторжения ВСУ. "Каратели" в украинском тылу объявили охоту на офицеров ТЦК и СБУ

Некоторые ситуации в зоне СВО разворачиваются не самым ожидаемым образом. Динамика продвижения на большинстве участков фронта остаётся положительной – в минувшие сутки стало известно об освобождении одного из самых стратегически важных населённых пунктов на Курщине.