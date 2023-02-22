Украинская армия подвергла обстрелу из РСЗО населенный пункт Дебальцево в ДНР

Подразделения ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии населенный пункт Дебальцево в ДНР, говориться в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Подразделения ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии населенный пункт Дебальцево в ДНР, говориться в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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