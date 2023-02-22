Нью Информ

1 322 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украинская армия подвергла обстрелу из РСЗО населенный пункт Дебальцево в ДНР

Украинская армия подвергла обстрелу из РСЗО населенный пункт Дебальцево в ДНР

Подразделения ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии населенный пункт Дебальцево в ДНР, говориться в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх