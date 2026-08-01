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Царьград

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Профессор Малинен осудил Финляндию за производство дронов для Украины

Профессор Малинен осудил Финляндию за производство дронов для Украины

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета призвал Финляндию пересмотреть свои решения о производстве ударных беспилотников для Украины, отметив, что такие действия втягивают страну в конфликт и делают её объектом для России.

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