Секретарь СНБО Данилов пояснил отсутствие в составе ВВС ВСУ американских истребителей

Украина неоднократно поднимала вопрос поставки боевой авиации западного производства, в офисе Зеленского по-прежнему считают, что американские истребители смогут кардинально изменить ситуацию и позволить ВСУ начать наступление.
Популярные статьи
- Минобороны России сообщает об уничтожении элитного подразделения украинской армии на территории ДНР
- Посольство Великобритании в Москве меняет адрес на «площадь Луганской Народной Республики»
- После потери контроля над Лисичанском противник с потерями отступает от Белогоровки, близится полное освобождение ЛНР
Свежие комментарии