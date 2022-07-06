Военное обозрение

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Секретарь СНБО Данилов пояснил отсутствие в составе ВВС ВСУ американских истребителей

Секретарь СНБО Данилов пояснил отсутствие в составе ВВС ВСУ американских истребителей

Украина неоднократно поднимала вопрос поставки боевой авиации западного производства, в офисе Зеленского по-прежнему считают, что американские истребители смогут кардинально изменить ситуацию и позволить ВСУ начать наступление.

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