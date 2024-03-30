В интернете часто можно встретить статьи из серии «что должно быть у женщины к тридцати/сорока/пятидесяти годам».
Три отличия женщины в хорошем жизненном тонусе
Комментарии
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алекс кузь
Хорошая тема. Нет нко для женщин. Все опции забот о людях сегодня носят смысл извлечения прибыли. Ни один банк не имеет службы тркюудоустройства хотя бы женщин на работу сдостойными окладами и режимом труда. Как ни странно, все женщины полезли на работу в мвд и прочие госучреждения. Но это от скудности рынка труда.
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14 час.
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