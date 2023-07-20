Россия поставила крест на проекте "Украина". Хамство главы киевской хунты Зеленского на вильнюсском саммите НАТО и провалившееся наступление ВСУ стали последними каплями, переполнившими чашу терпения Запада, пишет обозреватель Антон Трофимов.
Россия поставила крест на проекте "Украина". Хамство главы киевской хунты Зеленского на вильнюсском саммите НАТО и провалившееся наступление ВСУ стали последними каплями, переполнившими чашу терпения Запада, пишет обозреватель Антон Трофимов.
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