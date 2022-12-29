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Майкл Греко: цифровой доллар в конце концов появится

Майкл Греко: цифровой доллар в конце концов появится

Вопрос скорее в том, когда, а не в том, будет ли в США создана цифровая валюта центрального банка (CBDC), заявил во вторник Майкл Греко, директор по политическим исследованиям проекта Digital Dollar Project в программе CoinDesk TV «First Mover».

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