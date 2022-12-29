Майкл Греко: цифровой доллар в конце концов появится

Вопрос скорее в том, когда, а не в том, будет ли в США создана цифровая валюта центрального банка (CBDC), заявил во вторник Майкл Греко, директор по политическим исследованиям проекта Digital Dollar Project в программе CoinDesk TV «First Mover».
Вопрос скорее в том, когда, а не в том, будет ли в США создана цифровая валюта центрального банка (CBDC), заявил во вторник Майкл Греко, директор по политическим исследованиям проекта Digital Dollar Project в программе CoinDesk TV «First Mover».
Свежие комментарии