Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военнослужащие вернулись в Москву после обмена РФ пленными с Украиной

Российские военнослужащие вернулись в Москву после обмена РФ пленными с Украиной

Москва встретила российских военнослужащих, освобожденных из-под контроля киевского режима. Обмен пленными между Россией и Украиной, организованный по формуле «24 на 246», стал возможен благодаря гуманитарному посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
формат был  246 на  246 !а не 24!ошибаться можно раз  но никак 2 !так что врёте  и  обманываете!
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14 час.
Daddy Bo
Единственная в мире нормальная страна, отвечающая добром на доброе дело нас с Белоруссией - это ОАЭ. Об откровенных врагах я уже не говорю, но и все прочие или вообще сразу всё забывают, как всякии болгарии, италии, польши, либо начинают при общениии пытаться извлечь с того ещё и максимальный гешефт - как изралии, индии, бразилии и ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ осколки СССР...
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14 час.
Anatoly Kiselev
Только что по ТВ объявлено что из плена вернулось 246 человек. Так что автор ошибается, возможно преднамеренно.
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13 час.
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