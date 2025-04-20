Российские военнослужащие вернулись в Москву после обмена РФ пленными с Украиной

формат был 246 на 246 !а не 24!ошибаться можно раз но никак 2 !так что врёте и обманываете!

Daddy Bo

Единственная в мире нормальная страна, отвечающая добром на доброе дело нас с Белоруссией - это ОАЭ. Об откровенных врагах я уже не говорю, но и все прочие или вообще сразу всё забывают, как всякии болгарии, италии, польши, либо начинают при общениии пытаться извлечь с того ещё и максимальный гешефт - как изралии, индии, бразилии и ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ осколки СССР...