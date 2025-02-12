Ермак: Трамп и Зеленский договорились о начале работы по завершению конфликта

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о немедленном начале работы команд по завершению российско-украинского конфликта, заявил руководитель офиса главы республики Андрей Ермак.
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