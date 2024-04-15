Юрий Ильинов

В Германии озвучили неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине BZ: Западу пора понять, что РФ может одержать победу в конфликте на Украине По мнению журналиста Berliner Zeitung Томаса Фасбендера, западным союзникам Киева необходимо признать реалии, которые сложились в зоне боевых действий на территории Украины о поменять формат дискуссий в отношении возможных вариантов завершения конфликта. Фасбендер отметил, что после почти 780 дней боевых действий стало очевидно, что реальность ситуации не соответствует представлениям о возможности успешного наступления со стороны Украины. Журналист считает, что для успешного проведения наступательной операции украинская сторона должна иметь несколько сотен тысяч опытных военнослужащих, а также значительные запасы техники, вооружения и боеприпасов. Однако, даже при переводе экономики западных стран-союзников на военные рельсы, цель Киева по восстановлению границ 1991 года, по его мнению, остается «иллюзорной». Кроме того, Фасбендер подверг критике повторяющиеся «штампованные формулы», которые не учитывают реальности ситуации, и призывает к более адекватному реагированию на меняющиеся обстоятельства. «В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: „Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть“. Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?» подчеркнул Фасбендер.