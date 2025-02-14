Связи, контракты, деньги: чего лишился Канье Уэст после скандальных постов в «Твиттере»

Канье Уэсту пророчат конец карьеры. Теперь его перестали защищать даже фанаты. фото: Sipa USAКанье Уэст — все? Череда скандалов, которую рэпер, судя по всему, затеял в качестве прогрева аудитории к своей новой музыке, обернулась для него сильнейшей волной «отмены».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии