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Связи, контракты, деньги: чего лишился Канье Уэст после скандальных постов в «Твиттере»

Связи, контракты, деньги: чего лишился Канье Уэст после скандальных постов в «Твиттере»

Канье Уэсту пророчат конец карьеры. Теперь его перестали защищать даже фанаты. фото: Sipa USAКанье Уэст — все? Череда скандалов, которую рэпер, судя по всему, затеял в качестве прогрева аудитории к своей новой музыке, обернулась для него сильнейшей волной «отмены».

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