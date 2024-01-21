5 естественных способов повысить уровень серотонина и начать чувствовать себя счастливее

Этот гормон хорошего самочувствия играет ключевую роль во всём: от сна и пищеварения до счастья и удовлетворения, — вот как поддерживать его потокСеротонин — это гормон «хорошего самочувствия», или нейротрансмиттер, который играет важную роль в вашем психическом и эмоциональном благополучии, в том числе способствует возникновению положительных чувств, стабилизирует ваше настроение и способствует счастью.