Ротенберг: СКА может переехать на «СКА Арену» после Кубка Первого канала

Сейчас петербургский клуб проводит свои матчи в «Ледовом» дворце Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил после победы над астанинским «Барысом», что петербургский клуб, возможно, переедет после Кубка Первого канала на «СКА Арену», где и проведет все оставшиеся матчи текущего сезона КХЛ.