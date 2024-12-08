Ротенберг: СКА может переехать на «СКА Арену» после Кубка Первого канала

Сейчас петербургский клуб проводит свои матчи в «Ледовом» дворце Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил после победы над астанинским «Барысом», что петербургский клуб, возможно, переедет после Кубка Первого канала на «СКА Арену», где и проведет все оставшиеся матчи текущего сезона КХЛ.
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