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Пункты тестирования участников проекта "Время героев" отроют в филиалах РАНХиГС

Пункты тестирования участников проекта "Время героев" отроют в филиалах РАНХиГС

Участники отбора на кадровую программу для бойцов специальной военной операции "Время героев", которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии.

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