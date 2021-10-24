Кто придумал Гатчинскую котлету. Прихоть императора или разумная рачительность. Вкусно по-царски!

Вкусно с ЛюбовьюОхота и рыбалкаКто придумал Гатчинскую котлету. Прихоть императора или разумная рачительность. Вкусно по-царски!Необычайно вкусные котлеты, которые придумали в Гатчине, достойные соперницы пожарским и киевским котлетам.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаЗдорово и вкусно. Но как по мне это те же мясные зразы с грибной начинкой и обваляные в сухариках, вот и все,а название интересное. Часто их готовлю(теперь будут под новы названием)))) как вариант верх из картофеля,а внутри грибная начинка тоже имеет место в бюджетном варианте)))Вот уж сколько лет готовлю зразы с грибами,а как оказывается,мои зразы отличаются от гатчинских котлет лишь тем,что я их не обмакиваю в яйце и не обваливаю в хлебных кусочкахКомментировать
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