Вкусно с Любовью

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Кто придумал Гатчинскую котлету. Прихоть императора или разумная рачительность. Вкусно по-царски!

Кто придумал Гатчинскую котлету. Прихоть императора или разумная рачительность. Вкусно по-царски!

Необычайно вкусные котлеты, которые придумали в Гатчине, достойные соперницы пожарским и киевским котлетам.

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Любовь Ивановна
Здорово и вкусно. Но как по мне это те же мясные зразы с грибной начинкой и обваляные в сухариках, вот и все,а название интересное. Часто их готовлю(теперь будут под новы названием)))) как вариант верх из картофеля,а внутри грибная начинка тоже имеет место в бюджетном варианте)))Вот уж сколько лет готовлю зразы с грибами,а как оказывается,мои зразы отличаются от гатчинских котлет лишь тем,что я их не обмакиваю в яйце и не обваливаю в хлебных кусочках

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