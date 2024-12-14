ВСУ заявили о невозможности удерживать часть позиций в ДНР

Удержание некоторых позиций на восточном направлении в ряде районов Донецкой народной республики силами ВСУ далее невозможно, пишет Telegram канал, принадлежащий оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) «Хортица» 14 декабря.
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