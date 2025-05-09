Парады на Дальнем Востоке открыли празднование 80-летия Победы в России: главное за сутки

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. На Дальнем Востоке прошли первые в стране парады Победы, президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином украинский конфликт, американский лидер Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию.
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