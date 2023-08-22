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У Тони Паркера положительный баланс побед и поражений против всех команд НБА, включая «Сан-Антонио»

Француз Тони Паркер является обладателем уникального рекорда НБА: у него положительный баланс побед и поражений против всех команд лиги, включая «Сан-Антонио».

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