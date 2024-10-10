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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально» 

После 11 туров «быки делят первое место с «Локомотивом», опережая «Зенит» на одно очко. «Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь.

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