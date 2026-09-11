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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дакуан Джеффрис о переходе в «Бешикташ»: «Хотел выступать в матчах, которые будут иметь значение»

29-летний форвард Дакуан Джеффрис завершил выступление на студенческом уровне в 2019 году, после чего в основном выходил на площадку в G-лиге.

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