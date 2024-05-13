Что означает данная рокировка "Белоусов-Ш о й г у-Патрушев". То что ожидали, свершилось.
Что означает данная рокировка: "Белоусов -Шойгу-Патрушев"
Комментарии
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Сергей М
Что до радикального изменения в решениях, то радикальных не будет. Это доказало время. Из Ельцинской эпохи ушли без радикальных решений. И теперь радикальных решений не будет. Революция отменяется. Нравится , не нравится, но это так. Радикализм плохо предсказуем и одно решение тянет за собой другое и не всегда хорошее.
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3 час.
alik3456 Джексон
Что ты Сказал?
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3 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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3 час.
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