Что означает данная рокировка: "Белоусов -Шойгу-Патрушев"

Сергей М

Что до радикального изменения в решениях, то радикальных не будет. Это доказало время. Из Ельцинской эпохи ушли без радикальных решений. И теперь радикальных решений не будет. Революция отменяется. Нравится , не нравится, но это так. Радикализм плохо предсказуем и одно решение тянет за собой другое и не всегда хорошее.