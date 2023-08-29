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Симоньян объяснила уехавшим, как заслужить прощение и вернуться

Симоньян объяснила уехавшим, как заслужить прощение и вернуться

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН.ФОТО: НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА Главред RT Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала "Россия 1", что начали тихонечко стучаться обратно "бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты".

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Согласен, и оставшися клопов не на один год хватит
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22 час.
Алексей Тан
Симонян уже прислали одну посылку с ФАЛОСОМ!... а надо бы, её саму отослать посылкой... в ту же Грузию или Армению-Израиль, в след тем же &quot;светлоликим&quot;.
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18 час.
Алексей Тан
Тем более... некоторые деятели,... вроде Кириенко... евреев и армян а так же из за кордона тянет всяких &quot;жаждующих&quot;... как &quot;лидеров России&quot;!??... пока своя молодёжь!... на передовой.... и мы это уже проходили... и в 17-ом и в 90-тых!... когда толпы инородцев, официально въезжали в Россию!... вероятно хотят повтора!.
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18 час.

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