Симоньян объяснила уехавшим, как заслужить прощение и вернуться

Симонян уже прислали одну посылку с ФАЛОСОМ!... а надо бы, её саму отослать посылкой... в ту же Грузию или Армению-Израиль, в след тем же "светлоликим".

Алексей Тан

Тем более... некоторые деятели,... вроде Кириенко... евреев и армян а так же из за кордона тянет всяких "жаждующих"... как "лидеров России"!??... пока своя молодёжь!... на передовой.... и мы это уже проходили... и в 17-ом и в 90-тых!... когда толпы инородцев, официально въезжали в Россию!... вероятно хотят повтора!.