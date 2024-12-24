Чем обусловлен рост взносов на капремонт жилого фонда

Качественно проведенный капитальный ремонт влияет на стоимость квартир в многоквартирном доме. Но денег, собираемых с граждан на эти цели, хронически не хватает, не все регионы готовы участвовать в софинансировании работ, а федеральный бюджет не спешит на помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии