Песков назвал непозволительными заявления в адрес Москвы по смерти Навального

Расследование смерти блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) продолжается, о его результатах пока неизвестно.
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