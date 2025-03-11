Раскрыто состояние пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерки

Состояние пенсионерки, которую на пешеходном переходе сбил певец Александр Буйнов, ухудшилось. Об этом в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявил телеведущий Дмитрий Борисов, его слова приводит «Газета.
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