Раскрыто состояние пострадавшей в ДТП с Буйновым пенсионерки

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Состояние пенсионерки, которую на пешеходном переходе сбил певец Александр Буйнов, ухудшилось. Об этом в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявил телеведущий Дмитрий Борисов, его слова приводит «Газета.