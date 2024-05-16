Ученые раскрыли странное расположение египетских пирамид

Около 31 пирамиды в Египте, включая комплекс пирамид в Гизе, возможно, изначально были построены вдоль 64-километрового рукава реки Нил, который уже давно погребен под сельскохозяйственными угодьями и пустыней.
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