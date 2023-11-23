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Китай

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Чжао Лэцзи встретился со спикером Законодательного собрания Самоа

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду в Пекине провел встречу со спикером Законодательного собрания Самоа Папалии Лио Тэу Масипау.

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