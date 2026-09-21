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FiNE NEWS

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Может ли человек перестать изменять? Психолог раскрывает секреты перемен

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди после измены продолжают повторять одни и те же ошибки, а другие — нет? Оказывается, всё зависит не от количества обещаний «больше никогда», а от глубинных причин, которые толкают человека на такой шаг.

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