Может ли человек перестать изменять? Психолог раскрывает секреты перемен

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди после измены продолжают повторять одни и те же ошибки, а другие — нет? Оказывается, всё зависит не от количества обещаний «больше никогда», а от глубинных причин, которые толкают человека на такой шаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
- Противопехотные м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым