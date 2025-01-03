Трамп возмутился приспущенными флагами на своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп возмутился тем, что его инаугурация впервые в истории США пройдет при приспущенных государственных флагах, в субботу, 4 января, РИА Новости со ссылкой на пост политика в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии