Депутат Гедехенс заявил, что Писториус не сообщил бундестагу о пакете помощи ВСУ

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс заявил изданию Tagesspiegel, что министр обороны Германии Борис Писториус не предупредил заранее парламент страны (бундестаг) о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда евро, о котором было объявлено во время его недавнего визита в Киев.