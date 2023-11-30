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Депутат Гедехенс заявил, что Писториус не сообщил бундестагу о пакете помощи ВСУ

Депутат Гедехенс заявил, что Писториус не сообщил бундестагу о пакете помощи ВСУ

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс заявил изданию Tagesspiegel, что министр обороны Германии Борис Писториус не предупредил заранее парламент страны (бундестаг) о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда евро, о котором было объявлено во время его недавнего визита в Киев.

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