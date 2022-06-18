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«Черная акула», которая родила «Аллигатора». 40 назад взлетел самый инновационный вертолёт ВПК СССР. Почему он так и не стал серийным?

«Черная акула», которая родила «Аллигатора». 40 назад взлетел самый инновационный вертолёт ВПК СССР. Почему он так и не стал серийным?

Этот вертолёт настолько обогнал своё время, что только сейчас, уже в других машинах на его базе и с его НИОКР, раскрываются его истинные возможности.

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