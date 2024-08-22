Фарид Мухаметшин опубликовал в телеграм-канале видео в честь Дня флага РФ

Видеороликом с самым большим в Поволжье российским флагом, который развернули в этом году в Казани, поделился в своем телеграм-канале Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.
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