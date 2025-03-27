Сроки выхода Intergalactic и The Witcher 4, Ubisoft троллит Маска, GTA VI пугает издателей… Журн...

Сроки выхода Intergalactic и The Witcher 4, Ubisoft троллит Маска, GTA VI пугает издателей…Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер уточнил сроки релизов The Witcher IV и Intergalactic: The Heretic Prophet, между Ubisoft и миллиардером Илоном Маском произошла перепалка, портал The Game Business выпустил прогноз успехов GTA VI, CD Projekt показала отчёт по итогам минувшего финансового года, Pillars of Eternity обзаведётся официальным пошаговым режимом.
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