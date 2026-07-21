Русские не помогут: у Трампа назревают серьёзные проблемы

Да как же им не надоест-то? В Штатах опять обвинили Россию в том, что она вмешивается в их выборы. На этот раз опасность подстерегает не президентскую гонку, а выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре.
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