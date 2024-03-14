Захарова заявила, что запомнила отказ Европарламента комментировать выборы в РФ

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о том, что она запомнила отказ Европейского парламента комментировать предстоящие выборы в Российской Федерации.
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