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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ченнинг Фрай: «Вижу «Кливленд» и «Майами» единственными вариантами для Леброна. Но мне совсем не нравится состав «Хит»

Чемпион НБА в составе « Кливленда » Ченнинг Фрай порассуждал на тему наиболее подходящей команды для свободного агента Леброна Джеймса .

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