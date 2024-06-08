Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре базы боевиков в горных районах Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
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