Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре базы боевиков в горных районах Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.