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Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии

Российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили четыре базы боевиков в горных районах Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

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