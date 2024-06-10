Роспотребнадзор рекомендует включить в рацион июньские фрукты, овощи и зелень

Сезонные продукты содержат максимум витаминов, минералов и антиоксидантов.Эксперты Роспотребнадзора советуют обратить внимание на сезонные продукты, которые содержат максимум витаминов, минералов и антиоксидантов.
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