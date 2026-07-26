Олег Беликов Семейная пара приехала на рынок, не зная, что их ждёт большая разборка с толпой разъярённых "ценных специалистов".
"Спасибо, как будто в плену побывал": Участник СВО встал на защиту жены перед толпой мигрантов. Итог неравной битвы оказался неожиданным
Комментарии
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Александр Хироников
Главного надо депортировать, а лучше посадить. Рынком командует диаспора. Вот главного диаспоры и убрать из страны. Только не уберут. Он ведь мешками "бабки" заносит. Полиции.
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1 м.
Александр Лагуткин
Это купленная сволочь в погонах. Их тоже нужно отправить на зону.
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Так как раз эта несправедливость и продажность силовиков приведет к крови и бунтам. Если нет закона и справедливости, то народу приходится брать в руки дубину. А насчет рынков и диаспор. Напомню, что в азеровский ТЦ "Садовод" боевики не пустили даже полицейский патруль, а задержанного у ворот нелегала набежавшая толпа боевиков силой отбила у полиции. Но страшно даже не это. Страшно то, что последовавшая попытка высшего полицейского начальства среагировать на этот беспредел, закончилась тем, что азеровская диаспора влегкую уволила четырех полицейских генералов. А вы говорите закон! Это какой высоты уровень власти кормится от азербайджанской диаспоры, чтобы они смогли уволить столько генералов, попытавшихся, хоть как-то восстановить законность внутри этих анклавов!? В них уже давно не действуют законы России. Вот где развал самих устоев государственности России приехавшими мигрантами, которые скупили даже высшую власть на корню и уже воинственно устанавливают для россиян свои дикие порядки. Окончится всё это может только кровавым бунтом, в котором власти предсказуемо обвинят русских. И сжимать эту пружину долго не получится. В полиции местами уже засилье азиатов и кавказцев. В полицейских колледжах на 80% азиатские и кавказские фамилии. Понятно, что ни о каком законе и защите населения речи уже не идет. Мигранты в погонах защищают только интересы своей преступной диаспоры и своего кармана.
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1 м.
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