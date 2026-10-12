Более половины отелей Татарстана заселяют гостей по цифровому ID

Более половины отелей Татарстана заселяют гостей без предъявления документов – для этого гости могут использовать цифровой ID в национальном мессенджере «Макс», сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, заместитель председателя оргкомитета Kazan Digital Week Илья Начвин на пресс-конференции ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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