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Татар-информ

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Более половины отелей Татарстана заселяют гостей по цифровому ID

Более половины отелей Татарстана заселяют гостей по цифровому ID

Более половины отелей Татарстана заселяют гостей без предъявления документов – для этого гости могут использовать цифровой ID в национальном мессенджере «Макс», сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, заместитель председателя оргкомитета Kazan Digital Week Илья Начвин на пресс-конференции ТАСС.

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