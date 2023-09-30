Предупреждение о мошенничестве с криптовалютой: CFTC подает иск против биржи Mosaic

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла важный шаг нацеленный на криптоиндустрию, подала гражданский иск против Mosaic Exchange Limited, компании с ограниченной ответственностью из Пенсильвании и ее владельца и генерального директора Шона Майкла.
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