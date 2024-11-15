Продукты, противопоказанные на завтрак

Спорим, для тебя, как и для большинства из нас, главную роль в завтраке играет не польза, а скорость и легкость его приготовления? К сожалению, такой подход может не только навредить твоей фигуре, но и поспособствовать развитию серьезных заболеваний.
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