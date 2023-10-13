БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин очертил правила нового миропорядка

Путин очертил правила нового миропорядка

@ Григорий Сысоев/РИА Новости Tекст: Евгений Романов В ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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