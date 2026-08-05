ВС РФ установили контроль над Рыжевкой в Сумской области

ВС РФ установили контроль над Рыжевкой Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве отметили, что это было сделано в результате активных наступательных действий подразделений группировки «Север».
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