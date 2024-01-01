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Участника Олимпиады и легкоатлета из Уганды Киплагата зарезали в Кении

Участника Олимпиады и легкоатлета из Уганды Киплагата зарезали в Кении

Global Look Press/Li Ming/Xinhua В Кении нашли мертвым легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата. Он сидел в своем автомобиле, а на его теле были обнаружены ножевые ранения, сообщает угандийская газета Daily Monitor.

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