Участника Олимпиады и легкоатлета из Уганды Киплагата зарезали в Кении

Global Look Press/Li Ming/Xinhua В Кении нашли мертвым легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата. Он сидел в своем автомобиле, а на его теле были обнаружены ножевые ранения, сообщает угандийская газета Daily Monitor.
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