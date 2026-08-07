На Московскую область обрушилась 33-градусная жара

В пятницу, 7 августа, на Московскую область обрушилась аномальная жара. Воздух в Подмосковье прогрелся до плюс 33 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова передает РИА Новости.
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