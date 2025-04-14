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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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Погружение в мир шоколада: увлекательная экскурсия в музей для учеников ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I

Погружение в мир шоколада: увлекательная экскурсия в музей для учеников ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I

Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I предлагает своим ученикам много запоминающихся мероприятий. Недавно они посетили уникальный Музей русского шоколада, где их ждало настоящее путешествие в мир этого восхитительного лакомства! Особенно интересной и познавательной эта экскурсия стала для ребят из класса инклюзивного обучения.

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