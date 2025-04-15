ЕС рассматривает возможность разрыва контрактов на российский газ

Европейский Союз активно изучает различные юридические механизмы, которые смогут позволить европейским компаниям отказаться от долгосрочных договоров о поставках природного газа из России без необходимости выплачивать крупные компенсации.
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