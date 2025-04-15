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  • Егор Горшков
    Думаю со временем эта фунция ещё эволюционирует.СберБанк Онлайн з...
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ЕС рассматривает возможность разрыва контрактов на российский газ

ЕС рассматривает возможность разрыва контрактов на российский газ

Европейский Союз активно изучает различные юридические механизмы, которые смогут позволить европейским компаниям отказаться от долгосрочных договоров о поставках природного газа из России без необходимости выплачивать крупные компенсации.

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