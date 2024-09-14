В Бахчисарае ребенок упал в колодец

Крымские спасатели в Бахчисарае извлекли ребенка из глубокого бетонного резервуара. Фото: пресс-служба МЧСВчера вечером ребёнок 12-ти лет, играя вместе с друзьями в районе старой котельной Бахчисарая, упал в бетонный колодец.
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